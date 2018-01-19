Председатель Тернопольской ОГА провел сочельник накануне Крещения с военнослужащими (фото)

Председатель Тернопольской ОГА Степан Барна провел сочельник накануне Крещения с военнослужащими. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в артиллерийской бригаде поужинали с военнослужащими и секретарь Тернопольского городского совета Виктор Шумада, председатель Тернопольской РГА Александр Похлий и начальник управления культуры облгосадминистрации Григорий Шергей.

«6 января я имел возможность побывать на Сочельнике с солдатами Чертковской воинской части. Но самое важное, что мы сегодня молитвенно пребываем с нашими 250 тысячами солдат, которые защищают территориальную целостность нашего государства», – сказал во время ужина Барна.

Он подчеркнул, что ему приятно, что традиции военной службы, которые еще несколько лет назад на Тернопольщине были забыты, вновь возрождаются.

«Мы восстановили тернопольскую артиллерийскую бригаду, Национальную гвардию, военные соединения в Чорткове, Теребовле, Бережанах, и это является лучшим примером возрождения украинской армии. А тот героизм, который проявляет сегодня на восточных рубежах артиллерийская бригада – аж гремит в Москве. Я благодарю вас за эту работу, которую вы делаете, защищая нашу страну. Отдельно хочу поблагодарить контрактников, срочников, что не избегаете, а приняли для себя волевое решение – служить в Вооруженных силах Украины. И я уверен, что мы возродим украинскую армию, возродим нашу державу, вернем украинские земли, ибо огонь ожесточенных не печет!», – подчеркнул Барна.

Кроме того, глава Тернопольщины вместе с Шумадою побывали на Сочельнике и в военной части Национальной гвардии Украины, куда также приехали пожелать солдатам легкой службы, силы и мужества председателя Лановецкой РГА Юлиан Сирант и Подволочиской РГА Борис Онищук.

Как сообщал УНИАН, 6 января председатель ОГА был провел святую вечерю с военнослужащими Чертковской воинской части, его заместители Юрий Юрик – в тернопольской артиллерийской бригаде, Игорь Вонс – в Нацгвардии и Олег Валов – в Бережанской военной части.