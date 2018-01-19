Из эфира австралийского канала по требованию украинцев убрали рекламу с советской символикой
13:01, 19 января 2018Общество
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В эфире телеканала показывали рекламу с серпом и молотом.
Иллюстрация REUTERS
Австралийский телеканал Channel 7 на требование украинской общины убрал из эфира рекламу, которая содержала советскую символику.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Союза украинских организаций Австралии (СУОА) Стефан Романов.
"Призыв СУОА убрать серп и молот из рекламы достиг своей цели - серп и молот убрали. Слаженная, эффективная и скоординированная кампания свидетельствует о силе сообщества и его членов", - написал он в соцсети.
Как сообщал УНИАН, в Украине в рамках декоммунизации переименованы почти тысячу городов и сел и демонтировано более 1,3 тысяч памятников Ленину.
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