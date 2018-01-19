Житель Львовщины попал в больницу с ботулизмом из-за мясного паштета

10:33, 19 января 2018
Общество
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Мужчина почувствовал симптомы заболевания после употребления мясного паштета домашнего приготовления.

Мужчина попал в больницу после употребления домашнего паштета / фото УНИАН

На Львовщине 18 января в областную инфекционную больницу госпитализирован житель Жидачевского района с диагнозом "ботулизм".

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Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 38-летний житель села Рогожной поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина почувствовал симптомы заболевания (нарушение зрения, сухость во рту) после употребления мясного паштета домашнего приготовления.

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Теги: #ботулизм на Львовщине#мужчина в больнице