Житель Львовщины попал в больницу с ботулизмом из-за мясного паштета
10:33, 19 января 2018Общество
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Мужчина почувствовал симптомы заболевания после употребления мясного паштета домашнего приготовления.
Мужчина попал в больницу после употребления домашнего паштета / фото УНИАН
На Львовщине 18 января в областную инфекционную больницу госпитализирован житель Жидачевского района с диагнозом "ботулизм".
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Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, 38-летний житель села Рогожной поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина почувствовал симптомы заболевания (нарушение зрения, сухость во рту) после употребления мясного паштета домашнего приготовления.
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