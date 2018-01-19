Житель Львовщины попал в больницу с ботулизмом из-за мясного паштета

На Львовщине 18 января в областную инфекционную больницу госпитализирован житель Жидачевского района с диагнозом "ботулизм".

Читайте такжеБотулизм в Харькове: 22-летняя девушка в больнице в тяжелом состоянии

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 38-летний житель села Рогожной поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина почувствовал симптомы заболевания (нарушение зрения, сухость во рту) после употребления мясного паштета домашнего приготовления.