Тигипко: пока еще не дно, дно будет через 3-4 месяца

Осенью экономическая ситуация в Украине может ухудшиться, считает экс-советник премьер-министра, банкир Сергей ТИГИПКО.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье, отвечая на вопрос, находится ли украинская экономика "на дне" кризиса.

"Мы можем сказать, что дно у нас будет где-то месяцев через три-четыре, когда рынки ЕС и США восстановятся. Сейчас еще не дно, и я считаю, что осенью может быть еще и хуже", - прогнозирует С.ТИГИПКО.

В то же время он отметил, что не видит оснований для ослабления гривны.

"Мы имеем достаточно сбалансированную внешнюю торговлю, и говорить о каких-то основаниях для того, чтобы доллар усиливался, мы не можем", - сказал банкир.

"Несбалансированными являются только платежи по газу, но в таких условиях гривня может быть стабильной", - считает С.ТИГИПКО.