Тимошенко призвала помаранчевые силы в Киевсовете создать большинство

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призвала помаранчевые силы в Киевсовете объединиться и создать большинство.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время экстренного заседания, которое состоялось в Киевской столичной горгосадминистрации с участием депутатов Киевсовета от фракции БЮТ, «Нашей Украины» и Блока Виталия Кличко.

На заседании также присутствовали народные депутаты от БЮТ и «Нашей Украины».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что после Помаранчевой революции и парламентских выборов рядовые люди рассчитывали «на хоть какую-то логику» в действиях политиков. «С чего мы начали? С того, что когда газ подорожал на 70-80%, тарифы возросли в 3-3,5 раза. Где логика?» - отметила она.

Кроме того, она подчеркнула непрозрачность процедур выделения земли и ее аренды, а также случаи коррупции и злоупотреблений во власти.

«Мы провели две полномасштабные сессии в Киевсовете. И после этих сессий мне кажется, не только политики немножко вздрогнули, но Киев и Украина. Потому что Киев начал с того, что за две сессии более 200 участков «слили» на старых традициях. И бизнесмены по всем абсолютно кухням говорят, что в Киевсовете взятки вдвое увеличились, потому что раньше платили за один этап, а теперь за каждый отдельно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что ей стыдно, что депутаты в Киевсовете от ее фракции на этих сессиях голосовали за блоки земельных вопросов и таким образом потеряли приобретенный годами авторитет.

«Мы собрались для того, и потому что мы способны и чувствуем в себе силы менять все очень и очень глубоко», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, главной задачей сейчас является полностью изменить подходы фракции и подходы других фракций в решении вопросов города.

«Для того, чтобы сделать все наши планы, которые мы записываем в декларации (декларация о сотрудничестве демократических сил – УНИАН), нам нужно иметь власть в Киеве. Власть не для того, чтобы делить, а для того, чтобы приумножать все, что имеют киевляне. А чтобы иметь власть, нужно иметь большинство в Киевсовете. И если мы способны это большинство составить сегодня и взять под контроль каждое действие мэра и всей команды, которая провела две позорные сессии, я думаю, тогда мы чего-то стоим как политики», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, должно состояться переформатирование Киевсовета, а кроме того, депутаты от демократических сил должны войти в комиссии Киевсовета, «чтобы не договариваться, не делить взятки, а принимать прозрачные процедуры».

«Я очень на всех вас полагаюсь, потому что все - помаранчевая команда. Считаю, вы можете сделать все, как нужно», - сказала лидер БЮТ, обращаясь к присутствующим в зале депутатам Киевсовета.

В соответствии с обнародованной информацией, в зале было зарегистрированного 67 депутатов городского совета, которые представляли, кроме БЮТ, «Нашей Украины» и Блока Кличко, также другие политические силы в Киевсовете.