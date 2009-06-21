Всеукраинский фестиваль «Маzепа-фест 2009» пройдет в Полтаве

В Полтаве 24-26 июня пройдет Всеукраинский фестиваль искусств «Маzепа-фест 2009».

Об этом УНИАН сообщили в Полтавском областном объединении общества «Просвита», которое выступило организатором фестиваля.

По их данным, 24 июня в Полтаве будет показан спектакль Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра им. И. Франко «Сладкая Даруся» по мотивам одноименного романа Марии МАТИОС.

25 июня состоится вечер украинского анимационного кино. В рамках вечера запланирована встреча с известными режиссерами: Еленой КАСАРИНОЮ, Олегом ПЕДАН, Анатолием ЛАВРИНИШИНИМ и Эдуардом КИРИЧЕМ.

26 июня - Вечер украинской героической песни и выступление Киевского мужского хора «Чумаки» и братьев Петра и Павла ПРИЙМАК.

Вход на все мероприятия свободный.