Всеукраинский фестиваль «Маzепа-фест 2009» пройдет в Полтаве
Вход на все мероприятия свободный
В Полтаве 24-26 июня пройдет Всеукраинский фестиваль искусств «Маzепа-фест 2009».
Об этом УНИАН сообщили в Полтавском областном объединении общества «Просвита», которое выступило организатором фестиваля.
По их данным, 24 июня в Полтаве будет показан спектакль Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра им. И. Франко «Сладкая Даруся» по мотивам одноименного романа Марии МАТИОС.
25 июня состоится вечер украинского анимационного кино. В рамках вечера запланирована встреча с известными режиссерами: Еленой КАСАРИНОЮ, Олегом ПЕДАН, Анатолием ЛАВРИНИШИНИМ и Эдуардом КИРИЧЕМ.
26 июня - Вечер украинской героической песни и выступление Киевского мужского хора «Чумаки» и братьев Петра и Павла ПРИЙМАК.
Вход на все мероприятия свободный.