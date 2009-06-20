Можно ли обеспечить на украинском футболе немецкий порядок?

19 июня в Донецке состоялась международная научно-практическая конференция, в ходе которой украинские и немецкие правоохранители обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, конференцию организовали Донецкий юридический институт МВД Украины и немецкий Фонд Ганнса Зайделя.

На конференции обсуждались вопросы подготовки специальной концепции обеспечения комплексной безопасности соревнований. В частности, вопрос подготовки компетентных специалистов-правоохранителей, которым предстоит руководить и самим непосредственно участвовать в охране общественного порядка.

Как отметил руководитель Фонда Ганнса Зайделя в Украине Сергей ЗАГОРНЫЙ, цель конференции - сделать так, чтобы «ценный опыт полиции Баварии получил практическое воплощение в деятельности наших стражей порядка».

В свою очередь, начальник института полковник милиции Виктор БЕСЧАСТНЫЙ проинформировал участников конференции, что в процесс обучения курсантов уже вносятся необходимые коррективы с учетом специфики Евро-2012.

«Это и углубленная языковая подготовка, и различные тренинги, и ролевые игры, которые помогут будущим офицерам украинской милиции справиться со своими обязанностями во время проведения Евро-2012», - указал В.БЕСЧАСТНЫЙ.