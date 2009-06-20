Украина хочет строить в Сочи гостиницы для Олимпиады-2014

Украина хочет построить в Сочи в Имеретинской низменности гостиничный комплекс для зимней Олимпиады в 2014 году.

Как сообщили УНИАН в посольстве Украины в РФ, об этом шла речь во время украинско-российских переговоров относительно условий участия украинских строительных компаний в ходе строительства объектов к ХХІІ Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи.

По информации Посольства Украины в РФ, в переговорах с украинской стороны принял участие заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО, с российской стороны - вице-президент по экономическим вопросам ГК “Олимпстрой”– Александр НИКОНОВ.

В ходе заседания украинской стороне представлена детальная информация о порядке участия инвесторов в строительстве олимпийских объектов и о требованиях к претендентам по подготовке заявки на участие в отборе исполнительных работ (услуг) по строительству (реконструкции) олимпийских объектов.

«С украинской стороны была высказана заинтересованность принять участие в реализации указанного проекта», - сообщили в Посольстве.