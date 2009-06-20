В школах будут уроки по противодействию торговле людьми

Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Министерством образования и науки Украины разработаны методические рекомендации для учителей школ для проведения урока по противодействию торговле людьми.

С 1 сентября 2009 года такие уроки станут обязательными для проведения в учебных заведениях страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Татьяна КОНДРАТЮК отметила, что с сентября 2008 года начато ведение учета жертв торговли людьми центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи для предоставления им комплексной помощи.

Полный учет жертв торговли детьми проводят службы по делам детей, которые оказывают им соответствующую помощь - медицинскую, психологическую, правовую. Детям предоставляют временное проживание в этих заведениях на период до трех месяцев. По словам Т.КОНДРАТЮК, если в приюты для детей в 2007 году из-за привлечения к наихудшим формам труда попало 55 детей, то в 2008 году – 5.

Заместитель министра также отметила, что совместно с Международной организацией миграции в сентябре этого года будет проводиться тренинг по улучшению качества работы для работников служб по делам детей, управлений по делам семьи и молодежи, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, будут подготовлены соответствующие методические рекомендации.