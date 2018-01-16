У экс-мэра Славянска Штепы закончился срок круглосуточного домашнего ареста - адвокат

Срок круглосуточного домашнего ареста экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы закончился 13 января.

Об этом сообщил УНИАН один из адвокатов Штепы Александр Тананакин.

«Срок истек 13 января в 23.59», - сказал Тананакин.

Он отметил, что сейчас на Штепу не распространяется действие ни одной из мер пресечения. При этом адвокат выразил убеждение, что работники прокуратуры, если будут видеть для этого основания, на следующем судебном заседании будут поднимать вопрос об избрании экс-мэру меры пресечения.

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В свою очередь адвокат Александр Шадрин подчеркнул, что Штепа не собирается скрываться от следствия и обязательно будет являться на судебные заседания.

Как сообщал УНИАН, экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября 2017 года Ленинский районный суд изменил меру пресечения Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

11 января 2018 года очередная коллегия судей Ленинского райсуда Харькова заявила самоотвод по делу Штепы. Производство направили в Апелляционный суд Харьковской области для определения нового суда, где будет слушаться это дело.

Впоследствии Апелляционный суд определил, что рассмотрение производства по Штепе будет осуществлять Октябрьский райсуд Харькова.