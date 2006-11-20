Адвокат Курочкина не знает, где его подзащитный

Адвокат российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА, который сегодня был задержан в Киеве по подозрению в причастности к совершению преступлений, обеспокоен информацией со стороны правоохранительных органов о месте пребывания своего подзащитного.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам адвоката, ему никто из работников правоохранительных органов официально не сообщил о месте пребывания М.КУРОЧКИНА, хотя, по его информации, последнего должны были доставить из аэропорта «Борисполь» в Голосеевский райсуд Киева для избрания меры пресечения.

В то же время, собеседник агентства сообщил, что по имеющейся у него информации, следователь следственного управления ГУ МВД Украины в г.Киеве Михаил БАРТОШ, который расследовал уголовное дело в отношении М.КУРОЧКИНА, находится в генеральной прокуратуре. С какой именно целью он там находится, адвокат объяснить не может, а может только догадываться…

Вместе с тем, на вопрос, где именно в Киеве находится М.КУРОЧКИН, в ДСО журналистам ответили, что правоохранительные органы имеют еще 72 часа для того, чтобы суд избрал М.КУРОЧКИНУ меру пресечения.