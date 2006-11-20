ВОЗ презентует проект по борьбе с туберкулезом

22 ноября (среда)

16:00 - состоится презентация для СМИ первого в Украине «пилотного» проекта по борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Проект реализуется Всемирной Организацией Здравоохранения при поддержке Благотворительного фонда «Развитие Украины».

В презентации примут участие Александр Николаевич Орда, Заместитель министра здравоохранения, Кестутис Мискинис, Медицинский советник по борьбе с туберкулезом, представитель ВОЗ в Украине, Анатолий Александрович Заболотный, Директор Благотворительного фонда «Развитие Украины».

В ходе презентации журналистам будет предоставлена исчерпывающая информация о проблеме туберкулеза Украине, а также презентован протокол борьбы с лекарственно-устойчивым туберкулезом, подписанный Министерством здравоохранения.

Презентация будет проходить по адресу Малая Житомирская, 3-А (Майдан Незалежности).

Дополнительная информация и аккредитация по тел. 8 0 50 328 08 78, e-mail: info@fdu.org.ua.