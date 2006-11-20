Ночью ограбили газету «2000»

В ночь с 19 на 20 ноября 2006 года было совершено преступление против еженедельника «2000»: воры, проникшие в помещение редакции, унесли с собой два компьютерных системных блока.

Редакция не исключает вероятности того, что кража имеет самое непосредственное отношение к информационной политике газеты, ее позиции по ряду вопросов.

Во-первых, преступники весьма профессионально произвели предварительную разведку и ознакомились с планом помещений, в которых расположена редакция, поскольку для взлома выбрали самую незащищенную комнату.

Во-вторых, они прихватили с собой фомку и пилу для металла, которой перепилили два 15-мм прута на решетке окна на первом этаже. Вошли в помещение и забаррикадировались в нем изнутри.

В-третьих, злоумышленники знали о том, где стоит сигнализация и как она работает.

В-четвертых, их интересовала только информация (системные блоки), а не мониторы и личное имущество сотрудников редакции, на которые они не обратили никакого внимания. Даже не взяли денег, оставленных одним из сотрудников. Злоумышленники, судя по всему, хотели прихватить с собой побольше компьютеров, но что-то помешало им это сделать.