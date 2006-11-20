Тарифы на газ для населения не повысятся

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики опровергает информацию о намерении повысить тарифы на газ для населения с 2007 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ.

Между тем, НКРЭ заявляет, что не получала поручения первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА относительно разработки новых уровней цен на природный газ для населения. В сообщении отмечается, что в настоящее время рабочая группа в составе представителей НКРЭ, Минтопэнерго, Минэкономики, Минстроительства, Минтруда и НАК «Нафтогаз Украины” продолжает прорабатывать вопрос установления дифференцированных тарифов на газ для населения в зависимости от объемов потребления, начиная с 339 грн. за тысячу кубометров. При этом, учитывая повышение закупочной цены импортированного газа с 1 января 2007 года до 130 долл. за тысячу кубометров, рабочая группа также рассматривает вопрос возможности сохранения на нынешнем уровне цен на газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября т.г. член НКРЭ Сергей ДУНАЙЛО заявил, что НКРЭ считает необходимым повысить граничный уровень тарифов на газ для населения, используемый комплексно, на 65,7% - до 686 грн. за тыс. кубометров с 2007 года.

В частности, он отметил, что НКРЭ разработала новый уровень тарифов на газ для населения во исполнение поручения первого вице-премьер-министра, министра финансов Николая АЗАРОВА, которым занималась специальная рабочая группа, в состав которой входят представители НКРЭ.

Ранее, 19 октября 2006 г., НКРЭ снизила предельную оптовую цену на газ для населения, не использующего газ для отопления, на 18,2% - до 399 грн. за тысячу кубометров.

В тоже время, для комплексных (использующих газ для приготовления пищи, подогрева воды, а также для отопления) потребителей оптовая цена на газ оставлена на прежнем уровне - 414 грн. за тысячу кубометров.

Кроме того, НКРЭ снизила розничные тарифы на газ для населения, в частности, розничный тариф для потребителей, не использующих газ для отопления, но имеющих счетчик - до 31,5 коп. за кубометр, для потребителей, не использующих газ для отопления, но не имеющих счетчик - до 34,5 коп. за кубометр.

Для комплексных потребителей, имеющих счетчик, цена оставлена на прежнем уровне - 40,7 коп. за кубометр, для не имеющих - 44,4 коп.

С 1 июля т.г. цена на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго, тепловых электростанций, электроцентралей и котельных повышена с 383,4 грн. до 686 грн. за 1 тыс.кубометров - для неплательщиков НДС. При этом для предприятий ТКЭ-плательщиков НДС цена на газ повышена почти на 78% - с 329,1 грн. до 585,6 грн. за 1 тыс. кубометров.

По расчетам НКРЭ, уровень цены на газ для предприятия теплокоммунэнерго необходимо довести до 713,2 грн. за 1 тыс. кубометров. По данным НАК “Нафтогаз Украины”, экономически обоснованный уровень цен – 740,1 грн. за 1 тыс. кубометров газа.