Сепаратистский скандал во Львове: солист оперы не просил СБУ о проверке

В Службу безопасности Украины во Львовской области не поступало ни одного запроса с просьбой о проверке от солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николая Санжаревского.

Об этом в комментарии "Гал-инфо" сообщил представитель областного управления СБУ Олег Александров.

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Так, он не подтвердил информацию СМИ о том, что артист балета сам обратился в СБУ с запросом на проверку. Именно после этого вроде и началась проверка его деятельности.

"По состоянию на 14.00 12 января в СБУ не поступало никаких запросов от упомянутого гражданина. Мы действительно проводим юридическую проверку его деятельности, но это происходит по факту обнародованных материалов. Проверка СБУ не зависит от того, захотел ли он, чтобы его проверили", - сказал Александров.

Ранее Санжаревский заявил, что обратится в СБУ с просьбой проверить информацию, которую о нем распространяют в СМИ и соцсетях.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды.