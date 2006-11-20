Семенюк призналась, что сорвала план приватизации

Фонд государственного имущества прогнозирует невыполнение бюджетного плана поступлений средств от приватизации в 2006 году из-за отмены либо приостановки конкурсов по продаже ряда крупных предприятий.

Об этом журналистам сообщила председатель ФГИ Валентина Семенюк.

«В этом году план приватизации сорван», – сказала Семенюк.

По ее словам, основными причинами срыва приватизационного плана является отмена продажи КГОКОРа, приостановка конкурса по продаже 76% «Лугансктепловоза» из-за судебных решений (в том числе и по иску «Укрзализныци»), отмена конкурса по продаже 38,14% акций «Комсомольского рудоуправления».

Кроме того, по словам Семенюк, Кабмин не поддержал инициативу Фонда по продаже миноритарных пакетов акций ряда облэнерго на фондовых биржах в 2006 году, настаивая на целесообразности продажи более крупных пакетов акций.

Как сообщалось, Кабмин включил пакеты акций «Лугансктепловоза», «Комсомольского рудоуправления» и миноритарные пакеты ряда облэнерго во внесенный в Раду в виде законопроекта ориентировочный список предприятий для приватизации в 2007 году.

В январе-октябре Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет 348,974 млн. гривень, полученных от продажи государственного имущества.

Верховная Рада определила в госбюджете на 2006 год доходы от приватизации в размере 2,122 млрд. гривень.

В 2005 году Фонд государственного имущества перечислил в бюджет 20,686 млрд. гривень, полученных от продажи государственного имущества.

Обком со ссылкой на Украинские новости