Чудовищное убийство таксистки в Черкасской области: правоохранители задержали подозреваемого

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины-водителя такси Ирины Чуприной в Черкассах.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, в ночь с 7 на 8 января в полицию обратилась девушка 1999 года рождения, которая потеряла связь с матерью 1976 г.н., работающей водителем такси. Для поиска пропавшей женщины подразделения криминальной полиции Черкасс были переведены на усиленный режим работы.

Читайте такжеВ полиции опровергают, что преступность в Украине находится на уровне 90-х годов"В результате комплекса проведенных мероприятий найден автомобиль женщины. Позже установлен подозреваемый в совершении убийства женщины. Сегодня он был задержан", - сообщил Аброськин.

Тело женщины, как сообщил чиновник, сегодня утром было найдено в лесополосе.

"Двадцатилетний подонок при совершении убийства, с его слов, «был очень пьяным и зарезал женщину ножом». Соболезнования семье убитой женщины», - указал заместитель председателя Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, подруга погибшей ранее сообщала, что в понедельник, в 4 утра, Ирина взяла пассажиров из Черкасс до Смелы, что за 30 километров. После этого связь с ней пропала. Машину нашли в тот же день в Черкассах.