Дочь Ноздровской: мама "пропускала мимо ушей" постоянные угрозы со стороны Россошанских

Дочь убитого адвоката Ирины Ноздровской заявила, что мама никогда не обращала внимание на угрозы членов семьи Россошанских и друзей Дмитрия Россошанского, осуждения которого она добилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Анастасия Ноздровская сообщила на пресс-конференции в Киеве.

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"Нам постоянно звучали угрозы со стороны Россошанских и его (Дмитрия Россошанского) друзей. Но моя мать никогда не обращала на это внимания, она пропускала это мимо ушей. Мне кажется, что они свой максимум показали. Но кто их знает? Возможно, они и способны на это убийство", - сказала дочь.

По словам Анастасии Ноздровской, поведение мамы в последнее время была обычным.

"Она ни о чем не волновалась, мы постоянно строили планы на будущее. В пятницу это произошло, а в воскресенье мы планировали поехать на елку", - сказала она. (Ирина Ноздровская пропала в пятницу, 29 декабря 2017 года - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Анастасия Ноздровская заявила, что не верит в основную версию полиции об убийстве ее матери - что ее убил Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник бывшего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

10 января первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой была обнаружена ДНК Юрия Россошанского.