300-летие Полтавской битвы: праздник или траур?

Полтавская областная государственная администрация поддерживает позицию правительства и просит власти Полтавы в день 300-летия Полтавской битвы не устраивать развлекательных мероприятий и шоу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, отвечая на вопросы журналистов относительно позиции ОГА о проведении реконструкции самого боя 27 июля.

Губернатор выступил категорически против, чтобы в день празднования 300-летия Полтавской битвы проводились мероприятия, не предусмотренные сценарием, который утвердил правительственный оргкомитет. Этот день, в соответствии с решением правительственного оргкомитета, планировалось провести в атмосфере примирения и скорби по погибшим во время Полтавской битвы.

"Мы вообще против любых шоу в этот день. Потому что празднование предусматривает поминальные мероприятия по погибшим, это могут быть научные конференции, но не шоу и развлекательные мероприятия», - отметил В.АСАДЧЕВ.

Собственно, по словам губернатора, ни областная власть, ни правительственный оргкомитет, в состав которого он входит, так и не увидели сам сценарий проведения реконструкции боя. Более того, до сих пор не произошло ни одной репетиции, а поэтому проведение заранее не спланированного мероприятия может иметь непредвиденные последствия, отметил председатель ОГА.

По его словам, такие мероприятия должны серьезно готовиться.

«Поэтому я категорически выступаю против любых неподготовленных и посвященных вещей. Я думаю, что вряд ли они состоятся 27 числа. А если кто-то пытается их сделать нецивилизованных путем, видимо, он будет нести за это ответственность", - подчеркнул руководитель области.

Как сообщалось, 300-летие Полтавской битвы будет отмечаться 27 июня.

Власти Полтавы готовятся к проведению реконструкции Полтавской битвы, хотя это не утверждено планом мероприятий, утвержденным правительством.

В свою очередь председатель областной организации партии ВО «Батькивщина», народный депутат Вадим ПЕТРЕНКО также заявил, что вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, который возглавляет Оргкомитет по подготовке к 300-летию событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Ивана Мазепы и заключением украино-шведского союза, «стремится помешать мэрии Полтавы и полтавской общине провести запланированные ранее мероприятия к юбилею Полтавской баталии».

По его словам, И.ВАСЮНИК «признает лишь Указ Президента относительно украино-шведского союза и подчеркивания роли гетмана Ивана Мазепы и украинских казаков в событиях 300-летней давности».