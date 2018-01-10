Молодые львовские художники возродили роспись иконы на стекле
10:52, 10 января 2018Общество
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Стеклянные шедевры - очень хрупкие, к тому же их массово уничтожали в советское время.
Молодые львовские художники возродили роспись иконы на стекле.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Это известное в Европе искусство, в Украине тоже было популярным в Карпатах. Но только не долгое время, в конце 19-го века. Стеклянные шедевры - очень хрупкие, к тому же их массово уничтожали в советское время.
Поэтому каждый образ, который остался с тех пор - настоящий раритет. Почти забытое ремесло сейчас возрождают молодые львовские художники.
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