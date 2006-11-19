Неизвестные обстреляли дом генерального директора ЧАЭС

В ночь с субботы на воскресенье неизвестным был обстрелян дом генерального директора Чернобыльской атомной электростанции Игоря Грамоткина. Об этом сообщает ICTV.

Как рассказыл сам руководитель предприятия, выстрел из винтовки был произведен по светящимся окнам коттеджа, в котором ранее он проживал. По словам И.Грамоткина, недавно он выехал из этого коттеджа. Гендиректор ЧАЭС связывает происшествие с выходом в эфир в начале октября программы из цикла "Закрытая зона", в котором была продемонстрирована оперативная съемка по факту якобы предложения взятки руководству станции со стороны немецкой фирмы NUKEM. Оперативная съемка проводилась в коттедже, который и был обстрелян. Милиция проводит следствие.

Немецкая NUKEM, строящая в Украине завод по утилизации твердых радиоактивных отходов (РАО) с выводимой из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), отстранила от работы обвиненного в коррупции сотрудника и заявила о проведении собственного расследования. "5 канал" показал запись разговора сотрудника NUKEM с директором ЧАЭС в сентябре 2005 г., в котором первый, по-видимому, предлагал директору персональные преимущества.

РБК-Украина