Стало известно, когда похоронят юриста Ноздровскую

Похороны убитой на Киевщине юриста Ирины Ноздровської состоится во вторник, 9 января.

Об этом дочь погибшей Анастасия Ноздровская сообщила на странице в Facebook.

"Похороны во вторник", – написала она. Также Анастасия Ноздровская уточнила, что похороны пройдут в селе Демидов, люди будут собираться на 10-11 часов утра.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

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Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийстубийствово) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль глава НПУ Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.