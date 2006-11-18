Для съемки первого поцелуя Гарри Поттера потребовалось 24 дубля

В Великобритании завершились съемки пятого фильма о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и Орден Феникса".

Как пишет британская "Таймс", накануне кинокомпания Warner Brothers распространила кадры из нового фильма. Среди них - один из самых интересных для поклонников киноэпопеи: на нем запечатлен первый поцелуй взрослеющего волшебника с его подругой Чо Чанг.

По словам авторов фильма, для съемки этого эпизода потребовалось 24 дубля с участием 17-летнего актера Дэниела Рэдклиффа и 19-летней Кейти Люнг. "Но мы думаем, что это доставило им удовольствие", - шутят создатели картины.

Сам исполнитель роли Гарри Поттера признается, что боится отношений с девушками, которые хотят с ним встречаться из-за его популярности. Тем не менее он собирается продолжить играть прославившего его героя и в последующих сериях эпопеи о приключениях юного мага.

Всего в книге семь частей, и создатели киноверсии опасались, что Рэдклифф вырастет быстрее, чем его персонаж, однако накануне они подтвердили, что он будет продолжать сниматься в роли Гарри Поттера.

Выход пятой части киноэпопеи запланирован на 13 июля 2007 года. Практически все знакомые зрителям персонажи вновь появятся на экране: Руперт Грин в роли Рона Уисли, Эмма Уотсон в роли Гермионы Грейнджер, Рэйф Файнс исполнит роль злодея Волдеморта. Вместе с тем, в актерское созвездие "поттерианы" также впервые вольются такие известные британские актрисы, как Хелена Бонэм Картер и Имельда Стонтон.

На 2007 год запланирован выход в свет и последнего тома книги о Гарри Поттере, который будет экранизирован позднее. Писательница Джоан Роулинг уже намекнула на то, что роман может завершиться гибелью главного героя.

Предыдущие четыре части киноэпопеи собрали только в Великобритании свыше 200 миллионов фунтов стерлингов, сделав Дэниела Рэдклиффа одним из самых богатых британских тинэйджеров.

Между тем, Дэниел все активнее пробует себя в новых амплуа. В частности, он сыграл в полнометражном фильме "Декабрьские мальчики" ("December Boys"), а в следующем году планирует принять участие в новой театральной постановке известной британской пьесы "Эквус" ("Equus"), где рассказано о страсти юного подростка к лошадям и где главный герой появляется на сцене обнаженным.

РИА "Новости"