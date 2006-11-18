Участники домино-шоу поставили рекорд

В Нидерландах прошел День домино, участники которого поставили новый рекорд по количеству задействованных костяшек.

В пятницу вечером в выставочном зале города Леуварден на севере страны одна за другой по цепочке упали 4 790 381 костяшка домино. Предыдущий рекорд, также установленный в Леувардене, - 4 002 146 сваленных костяшек домино. Согласно правилам, для регистрации рекорда должны упасть не менее 91% из установленных костяшек домино.

Темой этого представления в нынешнем году была музыка. С помощью костяшек домино участники символически изобразили девять музыкальных направлений - от классики до рэпа.

За шоу наблюдали по телевизору 80 миллионов человек в 14 европейских странах.

Фигуры и картины из домино складывали с конца сентября 95 человек из 13 стран.

РИА "Новости"