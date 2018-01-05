Полиция частично воссоздала маршрут юристки Ноздровской перед убийством (фото)

Полиции удалоссоздать маршрут юристки Ирины Ноздровской до момента убийства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.

"Нами рассматриваются все связи погибшей. В поле зрения попадают сотни людей, с которыми она была знакома. Первоначальный этап, о котором мы можем уведомить общественность, активно отрабатывается. В частности, это осмотр места происшествия, отработка населенных пунктов, расположенных рядом с местом происшествия", - сказал он.

Аброськин отметил, что полиции удалось воссоздать маршрут правозащитницы перед убийством: от места ее работы в Киеве - и до станции метро "Героев Днепра". Используя технические возможности, было отслежено ее передвижение и приблизительное время смерти. Однако окончательный вывод будет сделан после окончания комплексной экспертизы.

Сейчас, как сообщили в полиции, снятие информации и отработки с камер наружного наблюдения продолжается. В частности, путь передвижения погибшей зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения.

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"Однако эти камеры не государственная собственность, поэтому доступ к каждой из них - только по решению суда. На сегодняшний день полиция получила доступ не ко всем камерам", - рассказал первый заместитель главы Нацполиции.

В то же время он отметил, что проверяются различные версии совершения этого преступления. В том числе, и версия причастности к убийству гражданина, который сбил насмерть сестру потерпевшей.

"Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли ожидать, или же она ехала вместе с убийцей", - добавил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала за три дня до этого, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области. По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.