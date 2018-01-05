Полиция частично воссоздала маршрут юристки Ноздровской перед убийством (фото)
Путь передвижения погибшей юристки зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения.
Полиции удалоссоздать маршрут юристки Ирины Ноздровской до момента убийства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.
"Нами рассматриваются все связи погибшей. В поле зрения попадают сотни людей, с которыми она была знакома. Первоначальный этап, о котором мы можем уведомить общественность, активно отрабатывается. В частности, это осмотр места происшествия, отработка населенных пунктов, расположенных рядом с местом происшествия", - сказал он.
Аброськин отметил, что полиции удалось воссоздать маршрут правозащитницы перед убийством: от места ее работы в Киеве - и до станции метро "Героев Днепра". Используя технические возможности, было отслежено ее передвижение и приблизительное время смерти. Однако окончательный вывод будет сделан после окончания комплексной экспертизы.
Сейчас, как сообщили в полиции, снятие информации и отработки с камер наружного наблюдения продолжается. В частности, путь передвижения погибшей зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения.
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"Однако эти камеры не государственная собственность, поэтому доступ к каждой из них - только по решению суда. На сегодняшний день полиция получила доступ не ко всем камерам", - рассказал первый заместитель главы Нацполиции.
В то же время он отметил, что проверяются различные версии совершения этого преступления. В том числе, и версия причастности к убийству гражданина, который сбил насмерть сестру потерпевшей.
"Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли ожидать, или же она ехала вместе с убийцей", - добавил Аброськин.
Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала за три дня до этого, обнаружили в местной реке.
Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.
Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области. По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.