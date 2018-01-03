"Разоблачительницу" из НАПК Соломатину вызывают в суд в апреле

Голосеевский районный суд города Киева назначил на 12 апреля 2018 года на 16:00 рассмотрение дела по иску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к бывшему руководителю департамента финансового контроля НАПК Анне Соломатиной.

Об этом говорится в сообщении суда в разделе «Список дел, назначенных к рассмотрению».

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Сообщается, что дело касается юридической защиты деловой репутации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Соломатина заявила, что руководство и члены НАПК фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

Соломатина утверждала, что якобы работников НАПК вызывали в Администрацию президента Украины для инструктажа относительно обнародования выводов проверки электронных деклараций.

«Меня лично с двумя коллегами вызывали в администрацию президента в сентябре этого года - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание, в первую очередь рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК», - сказала Соломатина и заметила, что отказалась от этого предложения.

Соломатина также утверждала, что написала заявление об увольнении и находится на больничном.

В НАПК, в свою очередь, заявили, что Соломатина является бывшим работником агентства, а распространенная ею информация является недостоверной. Также в НАПК обвинили её в «попытке дискредитировать успешно начатую антикоррупционную реформу в Украине».