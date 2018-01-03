Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового скопления граждан. Как сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, об этом во время селекторного совещания сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Читайте такжеЗа безопасностью во время факельного марша в Киеве следят около 100 правоохранителей

«На рождественские праздники правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях. Взрывотехники проверят места массового скопления граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения. Мы все знаем, как соседняя Россия может раскачивать ситуацию", - сообщил Яровой.

Он также подчеркнул необходимость максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД.