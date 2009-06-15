Официальный курс валют на 15 июня
09:20, 15 июня 2009Общество
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Доллар и евро выросли
Официальный курс НБУ на 15 июня: 100 USD – 761.1400 грн.; 100 EUR – 1065.9005 грн.; 10 RUR – 2.4622 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 15 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 761.1400 (на 12 июня – 761.0300)
100 EUR – 1065.9005 (на 12 июня – 1063.0828)
10 RUR – 2.4622 (на 12 июня – 2.4619)
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