В Киеве начал курсировать муниципальный паром
08:27, 15 июня 2009Общество
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Старт - с Осокорков, финиш - на Почтовой
Левый и правый берега Днепра в Киеве теперь будут соединять не только мосты, а и муниципальный паром.
Сегодня он отправился в свой первый рейс в семь утра с Осокорков. Остановки - Березняки, мост Метро и финиширует на Почтовой площади.
Время маршрута - час сорок минут. На каждой остановке паром стоит не больше 5 минут.
Одно судно может вместить до 500 человек и будет курсировать вплоть до октября. На причалах накануне завершили обустройство павильонов, установили турникеты и билетные кассы. Для перевозок город арендовал два прогулочных катера - это свыше 400 тысяч гривен в месяц. Полная стоимость билета, чтобы проект окупился, должна достигать семи гривен.
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