Появилось видео встречи освобожденного из плена бойца ВСУ с матерью, потерявшей сознание во время его звонка

Татьяна Олейник увидела освобожденного из плена сына Александра впервые почти за три года.

Когда мать Олейника услышала его голос по телефону, то потеряла сознание. Видео долгожданной встречи опубликовало "Громадське".

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"Татьяна Олейник скромно стоит рядом с сыном, пока тот раздает комментарии журналистам и только говорит "Сашенька, сыночек". Она увидела его впервые почти за три года. Женщина ждала сына вместе с родными на холоде возле аэропорта "Борисполь" несколько часов, пока самолет с освобожденными из плена приземлится в Киеве. Татьяна Марковна услышала его голос по телефону впервые за полтора года и сразу потеряла сознание, но потом взяла себя в руки и мужественно встретила сына", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных лиц, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.