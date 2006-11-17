Религиозные лидеры обратились с призывом к Верховной Раде

Главы Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и Украинской римско-католической церкви призывают Верховную Раду признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа.

Об этом говорится в обращении патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА, Верховного Архиепископа Украинской греко-католической церкви кардинала ЛЮБОМИРА и главы Конференции римско-католических епископов Украины кардинала Марьяна ЯВОРСКОГО, переданном УНИАН.

В документе напоминается, что “по идеологическим мотивам в 1932-33 годах представителями советской власти была запланирована и осуществлена одна из наиболее массовых в мировой истории акций истребления мирного населения. В границах прежней УССР, а также в местностях, где в значительном количестве проживали украинцы, сознательно и целенаправленно по указаниям высшего руководства СССР местная власть изымала все продукты питания, в первую очередь – зерно”.

Главы церквей отмечают, что “результатом этой акции стало уничтожение путем искусственного голодомора от 7 до 10 миллионов наших соотечественников. Смерть этих людей стала следствием не природных катаклизмов, военных действий или эпидемий, а нечеловеческой жестокости власть предержащих, которые сознательно обрекли их на истребление. Несмотря на попытки десятилетиями замалчивать факт Голодомора, о нем беспрекословно свидетельствуют многочисленные документы и очевидцы”.

Они выражают убеждение, что “законодательное признание искусственного голода 1932-33 гг. актом геноцида украинского народа будет справедливой оценкой событиям прошлого, чествованием памяти миллионов невинных жертв, предостережением нынешнему и грядущим поколениям”.

Поэтому от имени своих церквей патриарх ФИЛАРЕТ, кардиналы ЛЮБОМИР и Марьян ЯВОРСКИЙ поддерживают внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО законопроект о признании Голодомора 1932-33 гг. актом геноцида украинского народа.

Они просят председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА и народных депутатов поддержать данный законопроект и законодательно признать геноцидом одну из крупнейших трагедий украинской и мировой истории.

16 ноября Виктор ЮЩЕНКО обратился к народным депутатам Украины с призывом поддержать указанный проект закона.