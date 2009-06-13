НБУ ухудшил данные об убытках банков

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел данные об убытках банков за январь-май 2009 года в сторону ухудшения - с 7,1 млрд. грн. до 12 млрд. грн. (прибыль банков за аналогичный период 2008 года составляла 4,3 млрд. грн.).

Согласно уточненным данным Нацбанка, обнародованным на его веб-сайте в пятницу, 12 июня, доходы банков за пять месяцев выросли на 54,3% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года - до 60,8 млрд. грн., расходы увеличились вдвое - до 72,8 млрд. грн.

«На 1 июня 2009 года отрицательный финансовый результат по системе банков составил 12,0 млрд. грн., что связано с ростом банковских расходов, в частности, отчислений в резервы под активные операции банков, которые на 1 июня 2009 года достигли 28 млрд. грн.», - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщалось, по предварительным данным, которые НБУ обнародовал 10 июня, доходы банков за январь-май составили 61 млрд. грн., расходы – 68,1 млрд. грн.