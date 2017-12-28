На Житомирщине поздравили с Новым годом детей, проживающих в радиационно-загрязненных зонах (фоторепортаж)

Вчера на Житомирщине организовали новогодние праздники для детей пожарных и тех, кто живет в радиационно-загрязненных зонах, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, новогодние праздники состоялись в Барановском районе, в городе Овруче и поселке Народичи - там, где проживает больше всего пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, новогодние подарки получили воспитанники детсадов села Гладковичи и Народич, а также ученики Овручской общеобразовательной школы №3.

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Кроме этого, благотворители также посетили Барановский район, где проживают семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Их дети также получили витамины и новогодние подарки от Святого Николая.

Подарки подготовили спасатели, а также руководители благотворительных организаций, которые занимаются чернобыльскими проблемами – благотворительных фондов «Пожарные Чернобыля» и «Заложники Чернобыля».

Так, в частности, от японской общественной организации «Чернобыль-Тюбу» дети получили витамины. Кроме этого, в подарок от благотворителей дети спасателей получили игрушки и сладости.

Малыши, в свою очередь, поблагодарили гостей и сказали, что будут ждать их в следующем году.

Напомним, японские благотворители уже второе десятилетие помогают пожарным-ликвидаторам, детям и медицинским учреждениям Житомирской области в преодолении последствий аварии на ЧАЭС, в оздоровлении населения и загрязненных земель Народичского и Овручского районов, а также в решении социальных вопросов.