Беланов думает, что Гурвиц вредит Украине, «доставая» Платини

Поведение руководства Одессы может негативно повлиять не только на международный имидж Украины, но и на саму возможность нашего государства принять матчи Евро-2012. Такое мнение высказал Игорь БЕЛАНОВ - бывший игрок команд «Черноморец» и «Динамо» (Киев), обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста Европы 1986 г., комментируя письма мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА в ФИФА и УЕФА.

В переданном УНИАН комментарии коренной одессит И.БЕЛАНОВ отмечает: «Мне, конечно, очень жаль, что Евро-2012 не будет проходить в нашем городе. Но это вполне закономерно. Я уже не раз говорил, что если бы наши руководители по-настоящему любили наш город и футбол, то Евро-2012 в Одессе состоялся бы».

Он отрицательно оценивает действия одесского градоначальника, который пытается обвинить европейских футбольных функционеров в предвзятости и даже коррупции. «После драки кулаками не машут, и трогать сейчас Мишеля ПЛАТИНИ – это, наверное, некорректно и некрасиво, надо разбираться в себе», - сказал известный футболист.

И.БЕЛАНОВ акцентировал внимание на низких темпах подготовки города к Евро-2012. «В Харькове уже сделан стадион. В Донецке тоже уже практически все готово. А у нас только одни разговоры. А что мы сделали для того, чтобы здесь проходил Евро?», - поинтересовался у одесских чиновников футболист. Он также опроверг информацию о своем участии в заседании каких-либо комиссий по подготовке Одессы к матчам Евро-2012. «Меня туда никто даже не приглашал», - сказал И.БЕЛАНОВ.

При этом он не исключил того, что активные действия одесского градоначальника являются частью уже начавшейся предвыборной кампании и, вероятно, призваны минимизировать недовольство одесситов действующей властью города после того, как город выбыл из гонки за Евро-2012.

УНИАН также передано письмо инициативной группы общественного движения «За Одессу», которое было направлено в адрес президента УЕФА М.ПЛАТИНИ. В нем, в частности, говорится, что жители Одессы не поддерживают действия мэра города Э.ГУРВИЦА, который выдвинул в адрес УЕФА обвинения в предвзятости и коррупции. «…Считаем своим долгом заверить Вас в том, что последние заявления действующего мэра Одессы, касающиеся решения УЕФА, не имеют ничего общего с реальным общественным мнением, как в нашем городе, так и по всей Украине. И тем более, не должны всерьез восприниматься в УЕФА», - говорится, в частности, в письме.

Справка УНИАН. 13 мая с. г. было обнародовано решение исполкома УЕФА о том, что игры Чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в польских городах - Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Украинские города Днепропетровск и Одесса, как и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не рассматриваются как основные или резервные.

Этот вердикт в Одессе восприняли как «неожиданный, несправедливый, непрозрачный, поскольку «за два дня до принятия решения УЕФА в органы власти Одессы поступил документ с экспертными оценками, согласно которым Одесса уступала только Киеву по потенциальным возможностям принять участников и гостей Евро-2012».

26 мая Э.ГУРВИЦ заявил, что намерен оспаривать решение исполкома УЕФА об исключении Одессы из списка городов, принимающих Евро-2012. Э.ГУРВИЦ уточнил, что рассматривает «возможность обращения в высший орган футбольного правосудия - Спортивный арбитражный суд в Лозанне», хотя при этом имеются «определенные юридические сложности».

Одесский мэр также добавил, что «сегодня же намерен подписать письмо к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ с просьбой лично приехать в город и ознакомиться с ходом подготовки к Евро-2012».