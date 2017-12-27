В Житомире организовали новогодний праздник для социально незащищенных детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 27 декабря в Житомирском дворце культуры провели новогодний праздник для детей льготных категорий.

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Так, это мероприятие организовали для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитанников приемных семей и домов семейного типа, детей из семей, оказавшихся в сложных семейных обстоятельствах, а также для детей переселенцев.

Для участников праздника специалисты управления культуры Житомирского горсовета вместе с артистами городского дворца культуры подготовили конкурсы, викторины и интересное новогоднее представление. Также дети получили сладкие подарки.

Организатором праздника выступили власти города.