Обмен пленными перенесли на 14:00 - СМИ
12:51, 27 декабря 2017Общество
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На время процедуры обмена пленных в районе КПВВ "Майорское" полностью отключат интернет.
Обмен пленными перенесли на 14:00 \ Фото: InsideDonetsk
Обмен состоится не раньше 14:00, сообщает «Громадське». Также на время процедуры обмена пленных в районе КПВВ полностью отключат интернет.
Читайте такжеУкраинских заложников обменяют в "Майорском" – СМИ (фото)Представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» в сопровождении автомобилей наблюдателей ОБСЕ выдвинулись на переговоры с украинской стороной на КПВВ «Майорское».
В настоящее время КПВВ не работает, движение гражданского транспорта через линию соприкосновения приостановлено.
Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Юрий Бирюков отмечал, что процесс обмена пленными должен начаться в полдень.
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