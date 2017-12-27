Обмен пленными перенесли на 14:00 - СМИ

Обмен состоится не раньше 14:00, сообщает «Громадське». Также на время процедуры обмена пленных в районе КПВВ полностью отключат интернет.

Читайте такжеУкраинских заложников обменяют в "Майорском" – СМИ (фото)Представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» в сопровождении автомобилей наблюдателей ОБСЕ выдвинулись на переговоры с украинской стороной на КПВВ «Майорское».

В настоящее время КПВВ не работает, движение гражданского транспорта через линию соприкосновения приостановлено.

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Юрий Бирюков отмечал, что процесс обмена пленными должен начаться в полдень.