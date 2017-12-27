Обмен пленными должен начаться в полдень - Бирюков (фото)

Сегодня в 12:00 должен начаться обмен пленными с подконтрольными России боевиками. Об этом на странице в соцсети сообщил советник президента Юрий Бирюков. "Готовимся пока. Процесс назначен на 12, будет продолжаться часа три", - написал он.

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Кроме этого, как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в соцмети, представителям МККК удалось поговорить со всеми украинскими пленными. "МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме", отметила Геращенко.

"Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК", - добавила Геращенко.