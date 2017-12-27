Венгрия выделила для украинцев стипендии на обучение в 2018-2019 годах

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что, согласно программе образовательного обмена, правительство Венгрии выделило стипендии для украинских студентов для продолжения обучения в этой стране в 2018-2019 учебном году.

Читайте такжеВенгрия отреагировала на выводы Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании«40 стипендий по бакалаврским и магистерским программам по гуманитарным, обществоведческими, техническим и медицинским направлениям подготовки; 20 стипендий по магистерским программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям; 40 стипендий для обучения в аспирантуре в любой другой отрасли», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Сообщается, что программы обучения доступны на английском и венгерском языках, а некоторые программы предлагаются также на немецком и французском. Как сообщили в Минобразования, последний срок подачи заявок – 16 февраля 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября. Норма закона относительно языка образования, государственного, вызвала критику за рубежом.

Переходные положения закона предусматривают: «лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке».

Статью седьмую закона «Об образовании» (о том, что языком образования является государственный, украинский, язык), которая вызвала обеспокоенность,направили на рассмотрение Венецианской комиссии. И 8 декабря эта комиссия в своих выводах, среди прочего, рекомендовала Украине продолжить переходный период к применению языковой статьи закона «Об образовании».