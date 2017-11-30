Климкин: Венецианская комиссия в заключении по закону об образовании подчеркнет важность изучения украинского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выражает уверенность, что Комиссия Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в выводах относительно закона об образовании в Украине подчеркнет важность изучения государственного языка.

Читайте такжеВенгрия не будет поддерживать евроатлантические усилия Украины до отмены закона об образованииОб этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" во время включения из Ивано-Франковска.

"Мы знаем, что в ближайшие дни будут выводы Венецианской комиссии. Мы уверены, что комиссия подчеркнет важность изучения государственного языка", - сказал Климкин.

При этом он отметил, что необходимо говорить также с общинами национальных меньшинств.

"Должны разговаривать с венгерской общиной, должны разговаривать с румынской общиной, с другими - для чего? Для того чтобы понимать, как реализовать этот закон. Каким образом должны вводить дополнительные предметы? Каким образом должны изучать украинский? И здесь я считаю, что единого подхода для всех не будет, поэтому и встречаюсь с учителями, встречаюсь со школьниками, пытаюсь понять, как это можно сделать оптимальным образом", - сказал министр.

По его словам, те нормы, которые будут включены в план имплементации закона, могут быть закреплены в будущем законе о среднем образовании.

"И это, я считаю, для всех является дополнительной гарантией того, что наши планы будут выполнены. Мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы развивать идентичность будь то венгров, будь то румын, но мы заинтересованы, чтобы они знали украинский как государственный и понимали, в какой стране они находятся, а не жили в каких-то языковых анклавах. Это касается на самом деле только венгров", - сказал министр.

Также он отметил, что "проблема эмоционального понимания или сознательного политического неприятия существует у нас действительно с Венгрией", а с другими странами переговоры идут на принципах взаимопонимания.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона "Об образовании" на рассмотрение Венецианской комиссии.

30 октября министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что выводы Венецианской комиссии относительно закона об образовании будут обнародованы ориентировочно 11 декабря.