Пограничники предупреждают об угрозе очередей на границе с ЕС из-за новогодних праздников

Мукачевский пограничный отряд предупреждает о вероятном накоплении транспортных средств перед пунктами пропуска через границу.

Такой наплыв прогнозируется и связан с Новогодними и Рождественскими праздниками, говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"С целью недопущения значительных очередей, пограничники обеспечивают весь спектр необходимых мероприятий по ритмичному пропуску граждан и функционированию пунктов пропуска в выходные и праздничные дни. В частности, увеличено количество рабочих мест инспекторов, организовано взаимодействие с венгерскими и румынскими коллегами по вопросам обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами", - говорится в сообщении.

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В пограничной службе обращаются к гражданам, которые пересекают государственную границу, в случае осложнения ситуации в пунктах пропуска быть организованными во время пребывания в очередях, не создавать предпосылок для нарушения законодательства и не пытаться объезжать других участников движения.

Также, пограничники ради избежания неудобств при пересечении границы просят лиц, которые планируют зарубежные поездки, проверить срок действия своих документов и их исправность.

"Что касается родителей и организаторов, которые планируют зарубежные поездки детей, напоминаем о необходимости внимательнее относиться к оформлению документов на несовершеннолетних граждан, в том числе нотариального согласия от родителей, что необходимо в случае, когда ребенка сопровождает только один из родителей или уполномоченное ими лицо", - добавили в ГПСУ.