В Сумской области попрощались с погибшим в АТО бойцом 25-й воздушно-десантной бригады

В городе Тростянец Сумской области простились с бойцом 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Алексеем Орихивским, который 21 декабря погиб в зоне проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеВ Сумской области попрощались с погибшим в АТО бойцом 58-й бригадыКак сообщил корреспонденту УНИАН мэр Тростянца Юрий Бова, похоронили бойца сегодня на Аллее Героев центрального кладбища города.

По словам мэра, провести воина в последний путь собрались около 500 человек: родственники, друзья, боевые товарищи, представители власти.

Орихивский, 1982 года рождения, житель села Каменка Тростянецкой ОТО.

Погиб 21 декабря в Авдеевке Донецкой области. Защищал Украину от российской агрессии с 2014 года, когда добровольцем ушел в зону АТО. С 2015-го по 2017 год Орихивский служил в Вооруженных силах Украины по контракту.