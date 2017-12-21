В Житомире простились с погибшим в АТО 24-летним бойцом

В Житомире сегодня простились со старшим солдатом 95-й десантно-штурмовой бригады Артемом Гульцьо, погибшем в зоне проведения антитеррористической операции. Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась 21 декабря в Житомирском гарнизонном доме офицеров.

Провести 24-летнего бойца в последний путь пришли более сотни человек, среди которых участники АТО, руководители власти, родные погибшего, волонтеры и житомиряне. Похоронили бойца на Смолянском кладбище.

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Военный погиб ночью 19 декабря под Верхнеторецком в Донецкой области, подорвавшись на растяжке.

Артем Гульцьо родился 9 августа 1993 года в г. Дружба Сумской области. В Житомире он проживал с 2011 года.