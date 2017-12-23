Новое мощное оружие: фоторепортаж испытаний ракетного комплекса "Ольха"
13:15, 23 декабря 2017Общество
2411
Испытания показали преимущества украинских ракет над российскими аналогами.
Украина успешно испытала ракетный комплекс "Ольха".
Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что последние испытания показали преимущества украинских ракет над российскими аналогами.
Читайте такжеУкраина успешно испытала ракетный комплекс "Ольха"
Этим испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина имеет новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора», - подчеркнул секретарь СНБО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter