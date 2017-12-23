Новое мощное оружие: фоторепортаж испытаний ракетного комплекса "Ольха"

13:15, 23 декабря 2017
Общество
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Испытания показали преимущества украинских ракет над российскими аналогами.

Украина успешно испытала ракетный комплекс "Ольха".

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что последние испытания показали преимущества украинских ракет над российскими аналогами.

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Этим испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина имеет новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора», - подчеркнул секретарь СНБО.

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Теги: #испытания ракет#ракетный комплекс Ольха#украинские ракеты