Новый начальник донецкой УСБУ прибыл на место

Сегодня в Донецке первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО официально представил сотрудникам облуправления СБУ нового начальника управления генерал-лейтенанта Александра СКИПАЛЬСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления СБУ, согласно указу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО N969 от 15 ноября 2006 года, А.СКИПАЛЬСКИЙ назначен заместителем председателя СБУ - начальником управления СБУ в Донецкой области.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил благодарность бывшему начальнику облуправления СБУ генерал-майору Александру ПЕТРУЛЕВИЧУ за положительные результаты, достигнутые во время его пребывания в должности.