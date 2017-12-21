Житомирский облсовет утвердил программу социально-экономического развития области на 2018 год со сметой 5,7 миллиардов

Житомирская областная рада утвердила программу социально-экономического развития области на 2018 год с объемом финансирования 5,7 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 21 декабря, на очередной сессии областного совета.

Отмечается, что программа определяет приоритеты и ключевые направления экономического и социального развития области. В нее вошли областные комплексные целевые программы, финансируемые из областного бюджета и будут действовать в 2018 году. Также она содержит ряд проектов регионального развития.

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На финансирование мероприятий программы направят средства государственного бюджета, в том числе - средства Государственного фонда регионального развития, областного и местных бюджетов, собственные средства субъектов хозяйствования, инвестиционные и другие средства.

Общий прогнозный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 5 млрд 672 млн 731 тыс. грн, в том числе из государственного бюджета – 1 млрд 31 млн 897 тыс. грн, из областного и других местных бюджетов – 1 млрд 100 млн 464 тыс. грн и 3 млрд 540 млн 370 тыс. грн – внебюджетных средств.