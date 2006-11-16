Украинцы назвали наиболее острые проблемы (соцопрос)

Больше половины граждан Украины считают нынешнюю ситуацию в стране напряженной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования “Уровень толерантности в Украине”, проведенного Международным центром толерантности при содействии Института прикладных гуманитарных исследований, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Анализ оценок респондентами изменений, которые произошли за последние два года, свидетельствуют о явном обострении напряженности в обществе”, - сказала руководитель социологической службы Института прикладных гуманитарных исследований Елена ВОЛЯНСКАЯ.

По ее словам, более 67% населения Украины оценивают нынешнюю ситуацию как напряженную и конфликтную, и только 11% опрошенных - как спокойную, и 1% - как благополучную. Согласно результатам исследования, острейшими проблемами сегодня является рост цен на продукты первой необходимости - 47%, низкий уровень заработной платы – 45%, экономические проблемы – 29% и неудовлетворительное состояние медицинских услуг и преступность (соответственно, 24% и 23%)

Относительно толерантности украинцев в межнациональных отношениях, то, по данным исследования, граждане Украины проявляют значительную дистанциированность от представителей неевропейской расы.

Согласно результатам исследования, также является крайне негативным отношение к представителям ромского сообщества. Почти 65% граждан Украины не желают видеть ромов своими соотечественниками, а 40% - выступают за то, чтобы выслать их за пределы Украины. Исследование зафиксировало и негативное отношение украинских граждан к мигрантам и беженцам. Также исследование показало, что представителей афроазиатских стран респонденты вообще не рассматривают как постоянных жителей Украины.

Е.ВОЛЯНСКАЯ подчеркнула, что, в соответствии с результатами исследования, крайне изолированными в повседневной жизни остались представители сексуальных меньшинств и носители ВИЧ/СПИД.

В свою очередь председатель правления МЦТ, народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН отметил, что опросы проводили с целью определение уровня толерантности украинцев к представителям разных социальных групп.

По его словам, поскольку Украина интегрирует в международную экономику, пытается стать членом ВТО, НАТО, а также развивать отношения с Европейским Союзом, то необходимо определить ее “готовность жить в большой системе, где нужно считаться с интересами других”.

В опросе приняли участие 1167 респондентов из 65 населенных пунктов 15 областей Украины в возрасте от 18 годов. Погрешность составляет 1,2%. Выборка исследования – трехступенчатая, случайная, с квотным отбором на последнем этапе. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2006 года.

***16 ноября – Международный день толерантности.