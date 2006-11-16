Народного депутата Кириленко ограбил российский ”гастролер”

В Днепропетровской области милиция задержала 20-летнего гражданина России, который в ночь на 12 ноября в селе Дослидне Днепропетровского района ограбил дом народного депутата Украины (фракция БЮТ) Ивана КИРИЛЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

По данным милиции, владельцем ограбленного дома является супруга депутата Зинаида КИРИЛЕНКО.

В ходе предварительного следствия установлено, что задержанный со своим пока не установленным сообщником разбили окно и проникли в дом. Оттуда они похитили двухствольное охотничье ружье ИЖ-27 12-го калибра (зарегистрированное на имя И.КИРИЛЕНКО), 6 патронов этого же калибра, фотоаппарат, цифровую видеокамеру, два сувенирных пистолета в коробках, а также электробритву.

Часть украденного изъято. 12 ноября по факту кражи Днепропетровский райотдел внутренних дел возбудил уголовное дело (ст.ст. 15 и 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины).

У задержанного гражданина РФ (проживает в Воскресенске Московской области) также изъят паспорт гражданина Украины, выданный Новомосковским РО УМВД Украины в Днепропетровской области на имя другого лица.