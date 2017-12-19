На трассе Киев-Одесса застрял автобус с детской сборной Украины по тхэквондо

Как сообщила тренер сборной Виктория Гончарук, в салоне автобуса находятся 62 человека. Это преимущественно дети от 8 лет, есть несколько 5-летних, передает Украинская правда.

Читайте такжеПод Киевом стоят километровые очереди из грузовиков: въезды в столицу заблокированы (фото)"Тут вообще мертвая зона, мы не можем уехать. Мы возвращаемся с чемпионата кубка Греции, застряли и стоим где-то с часу дня", – рассказала Гончарук.

По ее словам, в направлении Киева фуры заблокировали движение. Они стоят в два ряда, поэтому автобус выехал на встречную полосу.

"От 173 до 129 километра мы доехали по встречной. А сейчас там тоже пробка.Мы тут стоим уже больше четырех часов. В целом с часу дня тянемся по трассе", – добавила тренер.

В пресс-службе ГСЧС Киевской области сообщили, что заявка о том, что застрял автобус с детьми поступила в 15:50. К ним отправились спасатели с начальницей сектора связей с общественностью Викторией Рубан.

По информации спасателей Киевской области, автобус застрял из-за пробки, в которую попали более 100 автомобилей.

На месте работает 11 единиц техники, организуют пункт обогрева из-за массового скопления машин.

Как сообщал УНИАН, в Украине в течение последних двух суток ухудшение погодных условий. На Киевщине сильные снегопады вызвали проблемы на дорогах.