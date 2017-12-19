"Не рассказывай мне": Кличко поскандалил с водителем фуры из-за плохой резины (видео)
10:34, 19 декабря 2017Общество
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Столичный мэр строго отчитал водителя фуры, заблокировавшей проезд.
Мэр пресек все попытки водителя фуры оправдаться / скриншот
Мэр Киева Виталий Кличко строго отчитал водителя фуры, заблокировавшей проезд. Соответсвующие видео опубликовал телеканал "112 Украина".
"Ты заблокировал полностью проезд. И с этой резиной ты с плитами будешь подниматься? Не рассказывай. Сначала резину поменяй, а потом будешь рассказывать", - сказал Кличко, перебивая попытки водителя оправдаться.
Как сообщал УНИАН, на въездах в Киев образовались километровые очереди фур в два ряда: их не пускают в столицу, чтобы не создавали на городских улицах еще большие заторы.
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