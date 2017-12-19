"Не рассказывай мне": Кличко поскандалил с водителем фуры из-за плохой резины (видео)

10:34, 19 декабря 2017
Общество
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Столичный мэр строго отчитал водителя фуры, заблокировавшей проезд.

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Мэр Киева Виталий Кличко строго отчитал водителя фуры, заблокировавшей проезд. Соответсвующие видео опубликовал телеканал "112 Украина".

"Ты заблокировал полностью проезд. И с этой резиной ты с плитами будешь подниматься? Не рассказывай. Сначала резину поменяй, а потом будешь рассказывать",  - сказал Кличко, перебивая попытки водителя оправдаться. 

Как сообщал УНИАН, на въездах в Киев образовались километровые очереди фур в два ряда:  их не пускают в столицу, чтобы не создавали на городских улицах еще большие заторы.

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Теги: #движение в Киеве#Кличко отругал водителя