"Не рассказывай мне": Кличко поскандалил с водителем фуры из-за плохой резины (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко строго отчитал водителя фуры, заблокировавшей проезд. Соответсвующие видео опубликовал телеканал "112 Украина".

"Ты заблокировал полностью проезд. И с этой резиной ты с плитами будешь подниматься? Не рассказывай. Сначала резину поменяй, а потом будешь рассказывать", - сказал Кличко, перебивая попытки водителя оправдаться.

Как сообщал УНИАН, на въездах в Киев образовались километровые очереди фур в два ряда: их не пускают в столицу, чтобы не создавали на городских улицах еще большие заторы.