Продажи мобильных телефонов в Украине упали на 72%

Объем продаж мобильных терминалов (телефонов, смартфонов и коммуникаторов) в Украине в первом квартале 2009 года снизился, по сравнению с первым кварталом 2008 года, на 71,6% и составил 109,2 млн. долл. Об этом говорится в исследовании холдинга Unitrade Group, результаты которого предоставлены УНИАН.

«Рынок мобильных терминалов оказался одним из наиболее пострадавших от кризиса. Тенденция уменьшения спроса, начавшаяся в четвертом квартале 2008 года, нашла свое продолжение и в 2009 году», - отмечается в сообщении.

По результатам первого квартала 2009 года продажи мобильных терминалов в количественном выражении составили порядка 860 тыс. устройств, что на 52,2% меньше, чем в четвертом квартале 2008 года, и на 58,0% меньше, чем в первом квартале 2008 г. Средняя себестоимость реализованных мобильных терминалов в первом квартале 2009 года составила 127 долл., тогда как в первом квартале 2008 года она составляла 188 долл.

Лидерами на рынке продаж мобильных терминалов в Украине в первом квартале стали компании Nokia (50% продаж), Samsung (27%) и Sony Ericsson (14%). При этом доля компании Nokia возросла, по сравнению с первым кварталом 2008 года, на 9 п.п. - с 41% в первом квартале 2008 г. до 50% в отчетном периоде. Доли Samsung и Sony Ericsson сократились, соответственно, на 10 и 1 п.п.

Наиболее значительно вырос сегмент мобильных терминалов стоимостью «до 70 долл.», его доля составила 30% (первый квартал 2008 г. – 20%). В кризисных условиях бюджетные терминалы стали наиболее популярными. А вот количество потребителей, готовых отдать свыше 200 долл. на покупку нового мобильного терминала, сократилось с 39% годом ранее до 27% в первом квартале текущего года.

На фоне общего снижения объемов продаж отмечается рост рыночной доли смартфонов и коммуникаторов. Их доля составила 12,2% от общего количества мобильных терминалов (первый квартал 2008 г. – 8,7%). Средняя себестоимость в группе «смартфоны и коммуникаторы» снизилась, составив 253 долл. (первый квартал 2008 г. – 390 долл.).

Ежегодное удешевление технологий благоприятно влияет на расширение рынка устройств с повышенными функциональными возможностями. Так, увеличивается доля терминалов с сенсорными дисплеями, интегрированными GPS приемниками, Wi-Fi модулями. По результатам продаж первого квартала 2009 г. 29% реализованных мобильных терминалов поддерживали сети третьего поколения 3G (первый квартал 2008 г. – 15%).

По оценкам аналитиков холдинга, в 2009 г. на рынке Украины будет реализовано конечным потребителям около 4,0 млн. мобильных терминалов на сумму 540 млн. долл. Доля смартфонов и коммуникаторов в структуре продаж превысит 12,5%. В количественном выражении рынок уменьшится по отношению к 2008 г. на 49,4% (в 2008 г. было продано 7,9 млн. мобильных терминалов).

Как считают в холдинге, нынешние экономические трудности в мире, и в частности в Украине, заставят потребителей экономить на товарах не первой необходимости, к которым относится и сегмент «мобильные терминалы». В текущем году объемы рынка смены устройств (реплейсмент) значительно уменьшатся, а наибольшим спросом будут пользоваться недорогие бюджетные модели.

Справка УНИАН. Холдинг Unitrade Group работает на украинском рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с 1994 г. В структуру холдинга входят розничные бренды Unitrade, City.com, melofon, СамоБыт, оптовая компания Udicom, компания по развитию коммерческой недвижимости и сервисная компания Service Master, холдингу принадлежит торговая марка Ixtone. Президент Unitrade Group – Владимир КОЛОДЮК.